24日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道に所属するアウトサイドヒッターの池田幸太（29）が結婚を発表した。自身のSNSで伝えている。 鹿児島県出身の池田は、鹿児島商業高校から福岡大学へ進学。2019年にVC長野トライデンツへ入団し、2022年には主将としてチームを牽引した。その後、2024年にヴォレアスへ加入。今シーズンはキャプテンを務めると、ケガもあったもの