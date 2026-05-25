芸能事務所「LDH」が25日、公式サイトを更新。同社所属の「LDHSCREAM」の笑大郎（17）が、舞台「HiGH&LOW THE 戦国 外伝」への出演を見送ると発表した。ケガの治療を優先するため。LDHは19日にも公式サイトを通じ、笑太郎がケガの影響でイベント出演を見送ることを発表していた。この日、「LDH SCREAMメンバーの笑大郎ですが、治療を優先するため、舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』への出演を見送ることとなりまし