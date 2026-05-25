◇プロ野球交流戦 ヤクルトー西武（26日、神宮球場）いよいよ26日から2026年度のセ・パ交流戦がスタート。最初の対戦カードとして、ヤクルトと西武が相対します。両チームで存在感を見せているのが、新守護神の2人。ヤクルトの新助っ人・キハダ投手と、西武のルーキー・岩城颯空(はくあ)投手は、いずれもリーグトップのセーブ数をマークしています。ヤクルトは23年から2年連続で5位に沈み、昨季は最下位でシーズンを終了。今季も厳