吉本興業所属の女性お笑いコンビ、エルフはる（29）が、24日更新の関西テレビのYouTubeチャンネル「カンテレ笑タイム」に登場。人生初キスの状況を明かした。同チャンネルは関西テレビ制作のお笑い番組の動画を公開している。はるは24日放送「マルコポロリお笑いワイドショーマルコポロリ!」にゲスト出演。その場面が同チャンネルで公開された。はるは番組MCの東野幸治に促される形で初キスについて言及。大阪・枚方市育ちで、過