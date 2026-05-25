【東スポ音楽館】演歌歌手・市川由紀乃がシングル「ちりぬるを」（作詞・松井五郎／作曲・幸耕平）を５月１３日にリリースした。昨年３月に歌手活動を復帰してから２作目となる今作への思いを語った。――新曲はどんな作品市川「歌の舞台が遊郭で、そこに身を置く女性と若旦那という、身分に格差がある男女の実らぬ恋の歌です。すがらず、ねだらず、媚びずという女性が主人公で、“私のような人と一緒に生きていってはいけない