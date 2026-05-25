高市首相を支える巨大議連「国力研究会」について2026年5月23日放送の「ワイド！スクランブルサタデー」（テレビ朝日系）がとりあげたが、入会議員が347人という全国会議員の8割を超えており、当初の主流派形成のもくろみははずれてしまったものの、ジャーナリストの田粼史郎さんは「官邸が関与した巨大議連」との見方を示した。「高市さんに報告しながら...」田粼さんは「自民党の中で数百ある議員連盟のなかで、これ