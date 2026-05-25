英国のハリネズミの個体数減少に歯止めをかけるため、人工知能(AI)と衛星技術の活用が始まった。ケンブリッジ大学の科学者たちは「テッセラ(Tessera)」と呼ばれるAIシステムを用いて、英国の詳細な衛星画像を分析し、ハリネズミが生息している場所や、その生息地が失われつつある場所を特定している。 【写真】人間介入前に絶滅危惧種保護おかげで約17億円の税金節約となった動物 このシステムは極めて詳細な地形図を作成