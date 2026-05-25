吉田麻也が4年ぶりに代表復帰となった森保一監督率いる日本代表が5月25日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて始動した。多くのファン・サポーターが見守る中で約1時間のトレーニングを行なった。4年ぶりの代表招集となったDF吉田麻也（LAギャラクシー）が森保監督とのやりとりを明かした。晴天の下、吉田は「メキシコはもっと暑いよ！」と声を張った。DF長友佑都とともに自発的な声でトレーニングを盛り上げた。