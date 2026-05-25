金は地球上で最も価値のある金属のひとつですが、その理由のひとつはその美しい光沢にあります。他の金属とは異なり、金はさび・変色・腐食に非常に強いため、長らく鮮やかな輝きを続けることが可能です。そんな金がさびない理由が、最新の研究により明らかになりました。Role of Reconstruction in the Inertness of Gold toward Oxygen | Phys. Rev. Lett.https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/g3bc-t1qvScientists Fo