巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）＝早大＝が２５日、都内で行われた「日本生命セ・パ交流戦」開幕記者会見にヤクルト・山野、ＤｅＮＡ・松尾、ソフトバンク・木村、オリックス・寺西、西武・渡部とともに出席した。今季はルーキーながらリーグ最多タイとなる２０試合に登板し、防御率１・５９。右の変則右腕としてフル回転している。初めての交流戦となるが「球場の雰囲気だったり、いろんなことが変わってくると思うの