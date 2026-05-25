北中米Ｗ杯に臨む日本代表の合宿が２５日、千葉県内でスタートした。３１日の親善試合アイスランド戦に向けて招集されたＤＦ吉田麻也を含め、１３人で始まったトレーニング。代表での初練習となった中村俊輔コーチがパス練習の指導を行うなど、初日から熱のこもったシーンが繰り広げられた。中村コーチの出身校・桐光学園高の後輩で、磐田、横浜ＦＣ在籍時には現役時代の中村コーチとともにプレーしたＦＷ小川航基は「心強い方