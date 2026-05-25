俳優の中島裕翔が、6月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.70』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】メガネ姿で…！ドラマプレミアムにも出演する中島裕翔出演舞台『セールスマンの死／Death of a Salesman』が、6月26日から東京芸術劇場 プレイハウスから上演。この舞台では役づくりの準備をせず、セリフが棒読みでもいいから素直にさらけだしてほしいという要望があったそうで、インタビューでは「それってなに