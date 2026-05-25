森友学園の公文書改ざん問題をめぐり、自死した近畿財務局元職員の妻が別の職員の直筆ノートなどを開示するよう求めて提訴することを決めました。財務省近畿財務局の元職員・赤木俊夫さん（当時54）は、森友学園をめぐる公文書の改ざんを命じられたことを苦に自死しました。財務省は妻の雅子さんに対し、およそ14万ページの文書などを開示していますが、別の職員の直筆ノートなどについて「将来の検察の捜査に支障が出る可能性があ