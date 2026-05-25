松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）の第8話が22日放送され、ゲストに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「ゆのちゃんに気を取られてたけど…」永尾柚乃とともにゲスト出演したNANA本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄