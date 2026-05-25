ABCラジオは、6月1日〜7日の「ABCラジオスペシャルウィーク」企画一覧を発表した。【写真】ABCラジオスペシャルウィークの豪華ゲストたち…林マオアナも登場へスペシャルウィークの期間は、豪華ゲスト＆プレゼントが満載となる。今回は“推し”をテーマに、会いたい人、話を聞きたい人をゲストに迎えるほか、番組イチオシの商品をプレゼントしたりと、豪華な企画をたっぷり届ける。■『おはようパーソナリティ小縣裕介です』6