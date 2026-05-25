BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、初のフルアルバムのコンセプトフォトと映像を初公開した。23日午後、公式SNSと所属するHYBEレーベルズのYouTubeチャンネルに、アルバム「HOME」の「NAVIGATOR」バージョンのコンセプト写真とフィルムを掲載した。グループ全体とメンバー個人の写真28枚と映像を同時に公開し、ファンを喜ばせた。韓国のテレビ局JTBCは25日、「写真の中のメンバー6人は、カリスマあふれるまなざしと挑発的なポ