東京・銀座で25日昼ごろ、三井住友銀行のロビーで何者かがスプレーのようなものを吹きかけ、25人が頭痛や喉の痛みを訴えています。正午ごろ、中央区銀座6丁目で、「三井住友銀行のロビーで刺激臭がして、みんな咳をしている。自分も喉が痛い」などと110番通報がありました。警視庁によりますと、何者かが催涙スプレーのようなものを吹きかけ、そのまま逃走したということです。男女25人が頭痛や喉の痛みを訴えのていて、このうち14