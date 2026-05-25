メイプル超合金カズレ−ザー（41）が25日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。中国習近平主席の対日発言についてコメントした。番組では、5月15日の米中首脳会談で、周主席が高市早苗首相を非難したが、トランプ大統領は擁護したと伝えた。会談の中で、周氏は高市氏と台湾の頼清徳総統を名指しで批判し「日本の再軍備路線が地域の平和と安定に深刻な脅威をもたらしている」との主旨の発言があった。これに対し