声優花澤香菜（37）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。昨年9月に発表した声優小野賢章（36）との離婚をイジられるシーンが、2週連続で登場することとなった。マツコ・デラックスが復帰した今放送は、声優特集だった。明石家さんまから唐突に「離婚してんて？」と聞かれた花澤は「さんまさん、聞いてください、離婚したんです私」と切り出した。さんまから「あの時、幸せに結婚します！頑張