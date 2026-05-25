日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの指揮官オリヴァー・グラスナーはプレミアリーグ最終節のアーセナル戦で負傷したMFアダム・ウォートンの状況を説明した。パレスは最終節ホームに今シーズンの王者に輝いたアーセナルを迎えた。先に2失点を許す展開になったが、88分にジャン・フィリップ・マテタが1点を返す。しかしあと一歩届かず、1-2で敗戦した。そんなこの一戦でパレスにとっての不安となったのはウォートンの