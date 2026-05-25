2シーズン前にはチャンピオンズリーグ出場を果たしたジローナが、今季まさかの2部降格となった。試合後、クラブを率いる監督のミチェルが涙ながらに胸中を明かしている。『MARCA』が報じた。ジローナは最終節でエルチェと対戦したものの勝利を挙げることができず、降格が決定。DAZNのインタビューに応じたミチェルは、「とても辛い瞬間だ。クラブ、サポーター、この地域全体にとって厳しい日になった」とコメントした。さらに「更