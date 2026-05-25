25日(現地時間)、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ最終節でブライトンと対戦し、3-0で勝利を収めた。ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスはこの試合に先発し、33分にコーナーキックのキッカーを務めてパトリック・ドルグのゴールをアシストした。これによりフェルナンデスの今シーズンのプレミアリーグでのアシスト数は21となり、2002-03シーズンにティエリ・アンリ、2019-20シーズンにケビン・デ・ブライネがそ