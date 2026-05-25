近年のビューティ市場では、“色をのせる”だけではないメイクアップが存在感を強めています。ツヤ、透明感、光の反射、肌そのものが持つ生命感──。単に顔立ちを変えるのではなく、“肌がどう光を受けるか”までを設計することが、現代のメイクアップにおける重要なテーマになりつつあります。NARS は、5月22日、「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」を発売しました。Courtesy of NARS“ブラッシュ”と“ハイラ