山形県酒田市山谷の山林で、5日に見つかった男性の遺体について、警察はきょう、男性はクマによる被害で死亡したものと判明したと発表しました。 【画像】酒田市の山林で遺体発見 県内でクマに襲われ死者が出るのは、昭和63年以来38年ぶりだということです。 ※サムネ遺体が見つかった山への道 ■何があった 今月5日、酒田市の山中で発見された遺体は、警察の司法解剖の結果、山菜採りに出て行方が分からなくなっていた78歳