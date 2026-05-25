AIの進歩やインフラを調査するEpoch AIが、NVIDIA、AMD、Google、Amazonが設計したAIチップを調査し、AIチップの部品コストに占めるメモリの割合が2024年第1四半期の52％から2025年第4四半期には63％まで上昇したと報告しました。AI Chip Component Costs: Memory at 63% | Epoch AI | Epoch AIhttps://epoch.ai/data-insights/ai-chip-component-cost-sharesAI向け半導体では計算を担当するGPUやアクセラレーター本体だけでなく、