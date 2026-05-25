女優の有村架純の肩出しショットに、ファンが沸いている。２５日までにインスタグラムで「最近はバジルにハマってる」とだけつづると、ワンショルデザインの洋服姿での写真を披露。美肩があらわになった、うつむきショットになっている。この投稿には「めちゃくちゃ美しいです」「大人の雰囲気素敵ですね！」「まじでめっちゃ可愛いすぎる」「すっかり落ち着いたイイ女って感じですねぇ」「めちゃめちゃ美しい目の保養です」