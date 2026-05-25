６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都は初日の練習からエンジン全開。大きな声でチームを盛り上げ、明るい雰囲気を作った。練習後、１８年ロシア大会、２２年カタール大会で話題となった髪を金色に染め上げる漫画・ドラゴンボールの「超サイヤ人」ヘアのついて報道陣から聞かれると「今回は黒でいこうかな…頭皮と相談します