◇サッカー ベルギーリーグ プレーオフ2 ゲンク 2-0 ルーヴェン(日本時間24日、キング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオン)ゲンクの日本代表MF伊東純也選手が今季リーグ6点目を決めました。伊東選手はプレーオフ2最終節に先発出場。両チーム無得点の前半16分、左からのグラウンダーのクロスをゴールに背を向けトラップすると、素早く反転し右足を振り抜きます。シュートはゴール右隅に吸い込まれ、チームの先制点となりました