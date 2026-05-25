週明けの日経平均株価は一時、2000円以上上昇し、初めて6万5000円を突破しました。【映像】日経平均の値動き日経平均株価は取引開始から上昇を続け、午前9時半過ぎに初めて6万5000円台を付けました。先週末より一時、2000円以上値上がりしました。アメリカとイランの間で停戦交渉が進んでいるとの報道を受け、原油市場では取引の国際指標となるWTI先物価格が値下がりし、インフレ悪化への懸念が後退しました。また、アメリ