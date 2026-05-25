俳優の高杉真宙（29）が25日、都内で行われた「『デュワーズ12年 ミズナラ』新商品発売 記者発表会」に登壇した。【写真】30歳目前に見えない…さわやかな笑顔で手を振る高杉真宙日本限定商品となる「デュワーズ12年 ミズナラ」は、あす26日より数量限定で発売。高杉は同商品の新ウェブCMに出演している。イベントでは、普段はどんな人と飲むのか聞かれた高杉。撮影や舞台で訪れた地方で俳優の先輩らと飲むこともあると言う