新しい防災気象情報の運用が28日午後から順次、開始されます。【映像】東京・品川区で氾濫した川（実際の様子）新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害に対して、避難の目安となる5段階の警戒レベルごとに発表されます。命の危険があり、直ちに身の安全の確保を呼びかける際は「レベル5特別警報」となります。また危険な場所からの避難を呼びかける際には、新たに名前がついた「危険警報