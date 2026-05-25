自転車の青切符制度が始まり、東京都内で指導する警察官＝4月4月に始まった自転車の交通反則切符（青切符）制度を悪用した詐欺に遭ったと警察官に虚偽の申告をしたとして、愛知県警名東署は25日、偽計業務妨害容疑で、名古屋市天白区の70代男性を書類送検した。署によると、男性は送検前の聴取に「職務質問をたびたび受け腹が立った」と容疑を認めている。申告は、4月17日に名古屋市名東区を自転車で走行中、警察官を名乗る男