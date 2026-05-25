東京・銀座のGINZASIXに入る銀行で催涙スプレーのようなものがまかれ、少なくとも10人以上がのどの痛みなどを訴えています。【映像】現場周辺の様子正午ごろ中央区銀座のGINZASIXの1階で「銀行で刺激臭がする。みんな咳をしている」と110番通報がありました。捜査関係者などによりますと何者かが銀行の中で突然、スプレーのようなものを壁にまきました。その後、新橋方向へ逃走したということです。銀行の中にいた客など15