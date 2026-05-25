ＪＲＡ・Ｇ１通算８４勝を誇る武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝やＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真（３３）、見上愛（２５）と出席。今週末に行われる競馬の祭典への思いを熱く語った。これまで１９９８年スペシャルウィーク、９９年アドマイヤベガ、２００２年タニノギムレット、０５年ディープ