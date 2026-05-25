高収入の家庭ほど値段を気にせず、いいものを買っているというイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。 しかし、実際の富裕層のなかには、堅実な節約志向で暮らしている人が少なくないようです。世帯年収2000万円超は日本でどれほど裕福な層なのか、なぜ高収入でも質素な生活を選ぶのか。データをもとに考えていきます。 世帯年収2000万円超はどれくらいの割合？ 厚生労働省の「2024（令和６）