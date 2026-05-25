株式投資をしていて「あのとき買っておけばよかった」と、後悔した経験はありませんか。2024年12月に上場したキオクシアホールディングス（証券コード285A）は、わずか1年半ほどで株価が30倍以上に急成長した銘柄です。 こうした銘柄を「上がる前に買えた人」は、いったい何を見ていたのでしょうか。 本記事では、キオクシアがなぜここまで上がったのか、そして次のチャンスに備えて日頃から投資をする