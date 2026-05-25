家電で「エアコンが高くなる」というポスターを目にしたことがある人もいるでしょう。 「5万円台で買えたエアコンが、もう買えなくなる」「今のうちに買っておかないと損になる」といった情報がニュースやSNSでも、ここ最近増えています。 この背景にあるのが、2027年に予定されている「省エネ基準の強化」です。これにより、今までのような「安さ重視」のエアコンが減り、価格が大きく上がる可能性があ