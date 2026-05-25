メーガン妃は、ヘンリー王子がビジネス上での「問題」であることに気づき「関係を断ち切ろうとしている」と伝えられている。英紙エクスプレスが２４日、報じた。２０２０年に王室を離れて以来、ヘンリー王子とメーガン妃は、公務のほとんどを一緒にこなしてきた。しかし、ここ数年、夫妻はそれぞれ単独での活動を増やし始めている。メーガン妃はヘンリー王子がそばにいない方が「もっと稼げる」と考えているという報道もあり