【モデルプレス＝2026/05/25】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが5月24日に、自身のInstagramを更新。黒のジャンパースカート姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】26歳美人YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つ黒ミニスカ姿◆みゆ、ミニスカートから美脚スラリみゆは、屋外で撮影された写真を公開。白のオフショルダートップスに、裾にフリルが付いた黒のジャンパーミニスカート、白のソックスに黒いローファーを合わせ