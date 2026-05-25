俳優チョ・ジョンソクが、妻GUMMYとの結婚式を巡る長年の誤解に再び言及したほか、そっくりな2人の娘の外見まで公開し、愉快な家族の話を伝えた。最近、女優ヘリのYouTubeコンテンツ「Hyell’s Club」の予告編にチョ・ジョンソクが出演し、彼ならではウィットに富んだトークを披露した。【写真】『賢い医師生活3』の予兆？俳優の集合写真が話題ヘリは、「ドラマ『トゥー・カップス〜ただいま恋が憑依中!?〜』で共演して以来、9年ぶ