【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の竹内涼真が5月25日、都内で開催された「第93回 日本ダービーPR発表会」に、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星と共に出席。私生活で応援しているものを明かした。【写真】竹内涼真、“出走ゲート”からの斬新な登場シーン◆竹内涼真＆見上愛、“出走ゲート”から登場 武豊「なかなかシュール」竹内と見上は、実際のレースさながらのリアル出走ゲートに入って登場。2人はゲートに入ったままの状態でオ