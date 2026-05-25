韓国代表の驚きの報奨金プランが正式に発表された。上位進出で報酬が跳ね上がる“成果型”で、選手たちの闘志を後押しする。【写真】日韓サッカーの差は今後開く一方か韓国サッカー協会は5月25日、2026年FIFA北中米ワールドカップに出場する韓国代表チームの報奨金および支援基準を最終確定させた。今回のプランは、出場国が48カ国に増え、ベスト32からトーナメントが開始される大会方式の変化を色濃く反映している。協会は、上位