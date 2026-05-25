【モデルプレス＝2026/05/25】Dream Ayaが5月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の食卓を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳LDH所属美女「華やかで素敵」サラダ・トースト・ポテトなど並ぶ豪華食卓◆Dream Aya「家族みんなでサラダバー」公開Ayaは「今日は家族みんなでサラダバー」とつづり、写真を投稿。大きなボウルにレタスなどたっぷりの葉野菜、コーンやベーコン、ウインナー、トマト、紫玉ねぎ、アボカドな