NCT WISHが、熱い人気ぶりを見せている。NCT WISHは、5月14日にソウル大学、21日に慶北（キョンブク）大学、22日に梨花（イファ）女子大学の学園祭に出演し、キャンパスを熱狂させた。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能今回の大学祭でNCT WISHは、エネルギッシュなステージと情熱あふれるパフォーマンスを披露。新曲『Ode to Love』『Sticky』はもちろん、『Surf』『poppop』『Steady』『Hands Up』など、各大学の雰囲気に