TREASUREが、4thミニアルバム『NEW WAV』のトラックリストを公開し、ファンの期待を高めた。5月25日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSに「TREASURE - 4th MINI ALBUM [NEW WAV] TRACKLIST POSTER」を掲載した。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”公開されたポスターによると、新アルバムにはタイトル曲『IF I』をはじめ、『ZOOM ZOOM』『NALLY-NA』『DANGER』の計4曲の新曲が収録されている。（