タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。還暦を祝われた驚きの“回数”を明かした。【写真】「生涯一の誕生日会でした」“豪華芸能人”が大集合！薬丸裕英が公開した還暦パーティーの様子今年2月に還暦を迎えた薬丸。還暦祝いは妻で、元アイドル歌手の石川秀美さんが企画。総勢50人が駆けつけた盛大なパーティーとなったという。そのため薬丸が還暦を迎えた反響は大きく