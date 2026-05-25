25日午前10時50分ごろ、沖縄県石垣市の集合住宅で男性が「胸から出血している」と119番があった。地元消防によると、成人男性とみられ、意識不明の状態で病院に搬送された。県警は事件の可能性があるとみて調べている。県警によると、男性は集合住宅の室内で倒れている状態で発見された。身元の確認を急いでいる。