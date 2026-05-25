スプリントフォーマットのF1™第5戦カナダグランプリ決勝は、上位5台がスプリントと同順位でスタート。フロントロウのメルセデス2台がワンツーを独占するのか、マクラーレン・フェラーリ・レッドブルら3番手以下が巻き返すのか、あるいはウェットコンディションが波乱を巻き起こすのか、ヨーロッパラウンド前の注目の一戦が始まる。アントネッリが4戦連続優勝予想された雨は小雨程度で、インターミディエイド・ソフト・ミディ