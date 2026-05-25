阪神は25日、6月26日から同28日までSGL尼崎で行われるファーム・リーグ公式戦、巨人戦「伝統の一戦〜THECLASSICSERIES〜」で実施するイベントを発表した。同カードでは、内野エリア入場者の方に「伝統の一戦ファームポスター」を配布するほか、多目的広場でフードイベント「餃子祭」を行うなど、多様なイベントでファーム・リーグ伝統の一戦を盛り上げる。