テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が２３日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。この日のゲストは、モデルで女優・工藤美桜。ファミレスでの１人飲みにハマっていることを明かした。日頃からお酒を飲むのかと聞かれた工藤は「飲みます。１人だとファミレスとかチェーン店で飲むことが多くて」と笑顔。松岡も「お、いいねえ！ファミレス飲み。お酒も自分で好きな